كتب ياسر ابراهيم - الأحد 25 نوفنبر 2018 11:43 مساءً - عبدالمنعم سعيد: المتهمون فى قضية اغتيال هشام بركات أخذوا حقهم فى التقاضى طوال 3 سنوات

معتز عوض

قال الدكتور عبدالمنعم سعيد، الكاتب والمفكر السياسى، إن البلاد المتحضرة تحافظ على حق التقاضي والدفاع والادعاء قبل إصدار الأحكام القضائية.

وتابع "سعيد" خلال لقائه مع برنامج "على مسئوليتى" والمذاع عبر قناة "صدى البلد": "إن المتهمين فى قضية اغتيال الشهيد هشام بركات أخذوا حقهم فى التقاضى لأنهم على ذمة القضية منذ أكثر من 3 سنوات".

وأشار إلى أن هذا هو ما يحدث فى الدول المتقدمة، منوها بأن القضية تم تفنيدها ونظرها أربع قضاة وهو مايعنى مرورها على كل درجات التقاضى".