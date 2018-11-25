كتب ياسر ابراهيم - الأحد 25 نوفنبر 2018 11:43 مساءً - عجمان يفوز على الوصل بهدفين في الدوري الإمارتي

عجمان

فاز عجمان، على الوصل، بهدفين دون رد، في المباراة التي جمعت الفريقين، على إستاد زعبيل، في ختام منافسات الجولة العاشرة، من دوري الخليج العربي، يوم الأحد.

سجل فاندر فييرا هدف المباراة الأول في الدقيقة 29، وأضاف مامي تيام الهدف الثاني في الدقيقة الخامسة من الوقت بدل الضائع.

ورفع عجمان رصيده، إلى 16 نقطة، وارتقى إلى المركز الخامس، في حين توقف رصيد الوصل عند 10 نقاط، في المركز الحادي عشر.