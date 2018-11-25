كتب ياسر ابراهيم - الأحد 25 نوفنبر 2018 11:43 مساءً - متحدث الزراعة: وسائل التواصل الاجتماعي تُسيئ لسمعة مصر

كتبت : شيرين عصملي

نفى الدكتور حامد عبد الدايم، المتحدث باسم وزارة الزراعة، إقالة اللواء الدكتور إبراهيم محروس، رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية من منصبه.

وأضاف "عبد الدايم"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد علي ببرنامج "حضرة المواطن" على فضائية "الحدث اليوم" مساء الأحد، أنه انتهى تكليفه في 20-11 الحالي، فهو لواء قوات مسلحة كان مكلف لمدة 6 شهور بعد التعاقد وانتهى التكليف.

وتابع، أن وزارة الزراعة لاتصدر أو تستورد كلاب وقطط، ولكن هناك بعض الإجراءات التى تتخذها عند خروج حيوان مع أي مسافر للخارج أو دخولها، مشددًا على أن ماتردد حول تصدير الكلاب والقطط لدول لتقوم بسلخها وأكلها غير صحيح على الإطلاق، مؤكدًا أن وسائل التواصل الاجتماعي تُسيئ لمصر وسمعة مصر دون أن تشعر.