كتب ياسر ابراهيم - الأحد 25 نوفنبر 2018 11:43 مساءً - دعوه الي نجيب ساويرس : إسلم تسلم

في مقالته المنشورة علي صفحات المصري اليوم كتب الأستاذ حلمي النمنم مستغربا الحدث :

ولنتأمل الدعوة التى وجهها مؤخراً أحد المواقع إلى المهندس نجيب ساويرس يطالبه بأن يعنتق الإسلام، وحدد له نص الشهادة التى سيلقيها، وأضاف إليها جملة ليست موجودة فى الشهادة التى ينطقها المسلم، صحيح أنه قدم له الدعوة، وكأنه يقترح عليه صفقة، ورد المهندس ساويرس على الدعوة بلباقة وكياسة، وتحول الأمر إلى ما يشبه الفكاهة لدى المتلقين، لكن الموضوع أعمق من ذلك، وينطوى على أمور عديدة سلبية اجتماعيًا وسياسيًا وأيضًا دينيًا.

يبدو لى أن هذه الدعوة هى الوجه الآخر للعمليات الإرهابية التى تقع بين حين وآخر، وكان آخرها ما جرى لزوار دير الأنبا صموئيل بالمنيا، والواضح أن التكفيريين طبقيون إلى أقصى حد، القبطى الفقير والعادى مصيره القتل بأبشع طريقة، أما القبطى الثرى مثل «نجيب ساويرس» فتكفيه دعوة، تبدو رقيقة ومهذبة لأن يترك دينه ويعتنق الدين الإسلامى، ليفوز بالدنيا والآخرة!