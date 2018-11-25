كتب ياسر ابراهيم - الأحد 25 نوفنبر 2018 11:43 مساءً - بالصور.. ملك البحرين يستقبل الامير محمد بن سلمان ويقلده وساما

وصل ولي العهد السعودي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، الأمير محمد بن سلمان، إلى العاصمة البحرينية المنامة، مساء الأحد، وكان ملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة في مقدمة مستقبليه.

وعقد الأمير محمد بن سلمان، مساء الأربعاء، في قاعدة الصخير الجوية بمملكة البحرين، جلسة مباحثات مع ملك البحرين، بحضور الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس مجلس الوزراء في مملكة البحرين، والأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء بمملكة البحرين والوفد المرافق لولي العهد.

وقلّد ملك البحرين، الأمير محمد بن سلمان، وسام الشيخ عيسى بن سلمان تقديرا لإسهاماته.

وفي بداية الجلسة، رحب الملك حمد بن عيسى بزيارة ولي العهد لمملكة البحرين، معرباً عن سعادته بهذه الزيارة وما تتميز به العلاقات الأخوية التاريخية الوثيقة التي تربط بين البلدين والشعبين الشقيقين . وشهدت الجلسة استعراض مجالات التعاون بين البلدين.

ومن جانبه عبر ولي العهد عن شكره لملك البحرين على حفاوة الاستقبال وكرم الضيافة .

وكان في استقبال ولي العهد في مطار قاعدة الصخير الجوية، ملك البحرين، ورئيس مجلس الوزراء، وولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء بمملكة البحرين.

