كتب ياسر ابراهيم - الأحد 25 نوفنبر 2018 11:43 مساءً - محمد غنيم يهاجم إعلان "لو بصينا في المراية"

كتبت : شيرين عصملي

انتقد الدكتور محمد غنيم، رائد زراعة الكلي، إعلان "لو بصينا في المراية" الذي يتهم الأطباء بسرقة الأعضاء.

وقال "غنيم"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد علي ببرنامج "حضرة المواطن" على فضائية "الحدث اليوم" مساء الأحد، إن هذا الإعلان يُثير الشك في مهنة شريفة، مشددًا على أن نقل الأعضاء ليس بهذه السهولة، فهذا الحديث غير علمي، فهذه العملية يسبقها العديد من الإجراءات لإجراءها.

وأكد أن انتقاده للإعلان ليس دفاعًا عن الأطباء فقط، وإنما دفاعًا عن العلم والمعرفة، مؤكدًا أن هذا الإعلان مشوه وغير علمي ومستهتر بالعلم والمعرفة، مشددا على أنه لايوجد سرقة أعضاء في مصر، وإنما يوجد بيع أعضاء ومنتشر انتشار جسيم خاصة في القاهرة، والمستشفيات الكبرى، وإعلانات بيع الأعضاء أصبحت منتشرة بشكل كبير في الصحف.