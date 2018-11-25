كتب ياسر ابراهيم - الأحد 25 نوفنبر 2018 10:29 مساءً - بالفيديو.. جيرونا يسحق إسبانيول بثلاثية في الدوري الإسباني

جيرونا

فاز فريق "جيرونا" الإسباني بثلاثة أهداف مقابل هدف على نظيره إسبانيول خلال اللقاء الذى جمع بينهما مساء اليوم، على استاد "باور" ضمن منافسات الدوري الإسباني.

وسجل كريستيان ستواني الهدفين الأول والثاني لصالح جيرونا في الدقيقتين 4 و6 علي الترتيب.

ونجح "بورخا إيجليسياس" في تسجيل هدف تقليص الفارق لصالح إسبانيول في الدقيقة 74 من أحداث اللقاء، قبل أن يسجل "سيدو دومبيا" هدف تأكيد الفوز في الدقيقة الأخيرة من أحداث اللقاء.

بتلك النتيجة رفع "جيرونا" رصيده إلى النقطة 20 في المركز الـ7، فيما تجمد رصيد "إسبانيول" عند النقطة 21 في المركز الخامس.