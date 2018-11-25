كتب ياسر ابراهيم - الأحد 25 نوفنبر 2018 10:29 مساءً - النواب: التفاهم سر العلاقة بين المجلس والحكومة

معتز عوض

قال الدكتور صلاح حسب الله، المتحدث باسم مجلس النواب، إن المجلس منذ التاسعة صباحًا شهد اجتماع ما يزيد عن 20 لجنة من الـ25 لجنة، وهذه اللجان شهدت مناقشات هامة، أغلبها طلبات إحاطة مقدمة من النواب.

وأضاف "حسب الله"، خلال مداخلة تليفونية مع برنامج "اليوم"، المذاع على فضائية "dmc" مساء الأحد، أنه كان يوجد أكثر من 20 بيان عاجل يهم المواطن المصري في مجالات مختلفة اليوم، لافتًا إلى أنهم تقدم ببيان عاجل بشأن القرارءات المتراكمة للكهرباء، مؤكدًا أنه مثل هذه الأخطاء البسيطة تهدر العمل الذي تقدمه الدولة المصرية للمواطن المصري.

وأوضح أن المواطن المصري كان الداعم الرئيسي لنجاح قرارات الإصلاح الاقتصادي، وتحمله وصبره هو الذي أدى إلى نجاحها، مشيرًا إلى أنه يوجد عدة طلبات إحاطة لوزير التنمية المحلية، ووزيرة التضامن، ووزير الصناعة، ووزير قطاع الأعمال وغيرهم، مؤكدًا أنه يوجد تناغم بين المجلس وآداء الحكومة، وأن وزارة مصطفى مدبولي على قدر المسئولية.