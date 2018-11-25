كتب ياسر ابراهيم - الأحد 25 نوفنبر 2018 10:29 مساءً - تانر حسني ينشر المقطع المحذوف من أغنيه "ناسيني ليه" ..فيديو



نشر الشاعر تامر حسين، عبر حسابه الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات"إنستجرام"، أحد الكوبليهات المحذوفة، من أغنية تامر حسني الجديدة بعنوان "ناسينى ليه"، وهى من ألبومه الأخير "عيش بشوقك". وعلق علي الفيديو قائلًا :"بناءً علىرغباتكم الكوبليهات اللى مانزلتش ناسينى ليه؟ هنزلها كامله بكرة إن شاء الله ده يا دوب نص كوبليه.. وشكر خاص لصديقى وحبيبى الموزع الجامد أحمدوجيه".

يذكر أن آخر ألبومات تامر حسنى، كانت بعنوان "عيش بشوقك"، والذى حقق نجاحًا كبيرًا، وكان من ضمن الأغاني "ناسينى ليه" التى حققت مشاهدة كبيرة عبر يوتيوب.

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