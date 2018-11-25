باميلا الكيك تُقلد عمرو أديب بشكل طريف بحضور شقيقه الأكبر.. شاهدي!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - نشرت الفنانة اللبنانية باميلا الكيك فيديو طريفا عبر حسابها الخاص في "إنستغرام"، خلال استضافتها في برنامج "بيت الكل" الذي يقدمه الإعلامي والفنان عادل كرم.

وظهرت الكيك في الحلقة إلى جانب الإعلامي المصري عماد أديب، وفي الفيديو تظهر الفنانة اللبنانية خلال تقليدها الإعلامي عمرو أديب شقيق عماد الأصغر، في طريقته عند تقديم أي مشكلة في برامجه وصراخه وانفعاله.

وتفاعل جمهور باميلا مع الفيديو مُتغزلين بخفة ظلها، كما طالبها عدد منهم بالمشاركة بأعمال مصرية بسبب قدرتها على إتقان اللهجة المصرية والتي ظهرت واضحة في الفيديو.

وعلى صعيد آخر، علق عدد كبير من متابعيها على نحافتها المُفرطة والتي ظهرت فيها بالفيديو، مُتغزلين في الوقت نفسه بجمالها.

والجدير بالذكر أن الحلقة التي جمعت باميلا وعماد أديب هي الثالثة من البرنامج حيث كان كرم استضاف في الحلقة الأولى الفنان ملحم زين، وفي الحلقة الثانية الفنانة السورية منى واصف وأبطال مسلسل الهيبة عبده شاهين وأويس مخللاتي، ويشارك كرم في البرنامج الفنان الكوميدي الشاب جعفر عباس، والشابة اللبنانية "عديله" أو "أديل" والتي أصبحت نجمة على مواقع التواصل الاجتماعي.

وعلى الصعيد الدرامي يستعد كرم لتقديم مسلسل "دولار" إلى جانب الفنانة الجزائرية أمل بوشوشة.