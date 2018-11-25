أبرزهن إليسا وماغي بو غصن.. إليك آراء النجمات بالعنف ضدّ المرأة!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - بمناسبة اليوم العالمي لمناهضة العنف ضدّ المرأة، طالبت النجمة اللبنانية إليسا ومواطنتها الفنانة ماغي بو غصن، النساء المتضرّرات من العنف بعدم الرضوخ، وانتقدتا صمت النساء على ما يُقترف في حقهنّ.

وقالت إليسا في تغريدة عبر حسابها بموقع "تويتر": "العنف ضد المرأة منو رجولة ولا بطولة.. العنف هوي جريمة وإذا المرأة ما حكيت وكسرت صمتها، ما حدا رح يحكي عنها".

من جانبها، كتبت ماغي بو غصن: "ما ترضخي للعنف بجميع أشكاله.. حاربي لكرامتك.. ولتربي جيل بيرفض العنف بدوره. الحياة هبة من الله ولا بني آدم مين ما كان يكون إلو الحق يسيرها غيرك.. كوني قوية".

ودَعت الإعلامية اللبنانية دجى داوود إلى تعزيز دعم المرأة في مواجهة العنف وتقديم الدعم الكافي للناجيات عقب تعرضهن لاعتداءات عنيفة، فقالت عبر "تويتر": "المرأة التي تصمت على تعرّضها لانتهاكات ليست ضعيفة، ولكنّها ضحيّة قوانين مجحفة ومجتمع مبني على الذكوريّة..قدّموا الدعم للناجيات كي لا تبقى النساء خائفات".

وقالت الإعلامية اللبنانية ليلى حداد على صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "تعوا نحكي كمان عن العنف المعنوي والنفسي.. عن حصر المرأة بصورة الأم والابنة والأخت والزوجة، وربط كيانها ووجودها بالرجل.. عن محاولات التدمير النفسي والإلغاء اللي بتتعرض له المرأة اللي بتقرر تعيش برا الأطر اللي وضعتها المجتمعات".