بينهنّ اللبنانية نور فارس.. أكوازورا تتعاون مع مُصممات المجوهرات لطرح تشكيلة من الأحذية!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - اختار المُصممُ العالمي إدغاريو أوسوريو مؤسّس علامة أكوازورا مصمماتٍ عالمياتٍ للمجوهرات لكي يتعاون معهنّ على مجموعة حصرية "Aquazzura x Net-a-Porter"، إحداهن المصممة اللبنانية نور فارس.

وتتألّف المجموعة من 5 أزواج من الأحذية، كل منها جاءت بالشراكة مع إحدى مصممات المجوهرات لتعكس توقيع علامتها التجارية في الصور الظليّة لأحذية أكوازورا، وإلى جانب نور، تعاون إدغاريو مع أنيسة كرميش، سابين جيتي، فينيكس وورلد باي أوجيني نياركوس وآنا خوري.

وفي بيان حديثه عن التعاون في الإصدار، قال إدغاريو: "كل واحدة منهن بالنسبة لي ليست مجرّد مصممة أحب تصاميمها، بل صديقة وامرأة أحب أسلوبها، كان تصميم كل حذاء مغلف بعالم المجوهرات، ويعكس أذواق عملاء كل واحدة منهن".

المجموعة الكاملة متاحة للشراء في المتجر العالمي "Net-a-Porter"، وتتراوح أسعارها بين 550 و 900 جنيه إسترليني، أمّا ألوانها فتقتصر على الأسود والأبيض والذهبي الوردي.