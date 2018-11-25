إكسسوار واحد مُفتاحكِ لإطلالة لافتة ومميّزة في شتاء 2019

انتبهي جيدا إن كنتِ تبحثين مثلي، عن شيء يضفي لمسة مميّزة على إطلالتك، فقد وجدت هذه القطعة التي من شأنها أن تكون مفتاحا لإطلالة لافتة ومميّزة تجعلكِ تبدين فاشينيستا.. إنه الحزام لكن المعدنيّ، مع البكلة المعدنيّة الوحيدة أو البكلتين وهذا الحزام الذي اشتريته مؤخرا والذي ومنذ ذلك الحين وأنا أرتديه مع ملابسي بطرقٍ مختلفة.

لذا، لا تتردّدي في شراء هذا الحزام أكان ببكلة معدنيّة فضّية أو ذهبيّة والسؤال الأهمّ يبقى في كيفيّة تنسيق هذا الإكسسوار.

يُمكن اتّباع طرق عدّة أوّلها وأكثرها سهولة مع الجينز الـVintage بالخصر العالي الذي يمكن أن يكون بقصّة السكيني أو الوالدة حيث ترتدينه مع هذا الحزام وتضعين الكنزة الصوفية العادية أو الضخمة بأسلوب كنزة الجدّة تحت الجينز وتختارين معه حذاء الكاحل العادي أو بأسلوب حذاء رعاة البقر.

ويمكنكِ اختيار هذا الحزام لتزيين كنزة الكارديغان الطويلة والمعاطف بأسلوب الروب والتي تأتي صوفيّة حيث ترتدينها مع الليغينغ أو السروال الجلديّ والأحذية طويلة الساق الفضفاضة Slouchy أو بأسلوب رعاة البقر أو حتى مع أحذية الرانجر بالشرائط Combat Shoes، إلى جانب ذلك، يمكنكِ تنسيق هذه الأحزمة مع القميص الكلاسيكيّ الذي ترتدينه مع الجينز أو السروال الرسمي بالقصّة السكيني، شرط أن تكون هذه السراويل بطول الكابري أي بطولٍ يصل حدّ الكاحل وأن ترتدي معها الأحذية الرجالية اللوفر أو حذاء الكاحل الكلاسيكيّ. كذلك، يمكنكِ تنسيق هذه الأحزمة مع القميص الكلاسيكي أو مع الكنزات العادية Basic التي ترتدينها مع التنانير أكانت قصيرة أو متوسّطة الطول حيث يأتي الحزام ليزيّن خصر التنانير ومع هكذا إطلالة، لا تتردّدي في اختيار الأقراط الملفتة كتلك المدوّرة Hoops أو المتدلية واللافتة.

ومن طرق تنسيق الحزام المعدني الرائجة، نذكر إمكانيّة اعتماده مع النقشات المطبّعة وتحديدا مع القمصان الحريريّة الرائجة والمطبّعة وأيضاً مع الفساتين المنسدلة المطبّعة والتي تأتي بأسلوب القفطان والتي تتميّز بشقّها على الساق أحياناً أو بقصّة الـWrap والتي تبرز رائجة هذا الشتاء مع أحذية الكاحل أو المحارب أو حتى أحذية رعاة البقر.