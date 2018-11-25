توقعات الأبراج والحظ: مواليد هذه الأبراج ينتظرون حب جديد في ديسمبر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت -رشا المنيرى:

هل تَودون معرفة المستقبل، وما يخبئه لكم الحظ؟.. "لايف ستايل مصراوي" يُقدّم لكم توقّعات الحالة العاطفية للأبراج الأفضل حظا في ديسمبر 2018، مستندًا إلى مسار الشمس وحركة النجوم والكواكب، بحسب عالمة الفلك والأرقام جنا عطايا.

برجا السرطان والعقرب هما البرجان الأكثر حظاً من الناحية العاطفية خلال الشهر المقبل، ويشهد مواليدهما تطورًا إيجابيًا في العلاقة العاطفية والجنسية معًا، بسبب اكتمال القمر لديهم في ديسمبر.

وبحسب جنا فإن تراجع كوكب المريخ يسبب مشاكل عديدة بالنسبة لباقي الأبراج، التي منها "برج القوس الذي يعاني الفترة المقبلة من محاولات متكررة في البحث عن تلاحم العلاقة الحميمة بالعاطفية، لأنه برج لا يرضى بالأمور الوسط.

أما بالنسبة للأبراج الهوائية ستعيش الفترة القادمة قصص حب تبدأ وتنتهي سريعًا.

وأوضحت خبيرة علم الفلك أن كل من أبراج "الجدى والثور والحوت" لن يكن لهم حظًا موفقًا في ديسمبر من الناحية العاطفية، بسبب دموية الفترة الزمنية القادمة على جميع الكرة الأرضية، خاصة برج "الحوت" الذى لا يعرف تحديد عاطفته نحو الأشخاص، لأنه برج متسرع في الحكم على مشاعره نحو الآخرين مما يجعل حظه العاطفي سيء الشهر القادم بسبب وجود كوكب المريخ بجواره.