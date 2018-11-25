منها قشر الموز.. 6 وصفات منزلية بسيطة للحصول على أسنان بيضاء وقوية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-بسمة أبوطالب:

تحرص جميع السيدات والفتيات على الظهور دائمًا بأجمل طلّة، من خلال اهتمامهن بجمال بشرتهن وشعرهن، وأيضًا بياض أسنانهن، من خلال اتباع مجموعة من الطرق المنزلية البسيطة والسهلة، للحصول على ابتسامة بيضاء ومشرقة، نستعرضها لكم بحسب موقع "healthline".

1- الملح وبيكربونات الصوديوم

للحصول على أسنان بيضاء بطريقة طبيعية، يمكن خلط قليل من بيكربونات الصوديوم والملح والمضمضة بهذا الخليط، لإزالة البقع الصفراء.

2- قشر الموز

يساعد فرك الأسنان بقشر الموز المحتوي على كميات كبيرة من البوتاسيوم والمغنيسيوم، على تقويتها وتنظيفها جيدًا.

3- العسل

يحتوي العسل الأبيض على مجموعة كبيرة من الفوائد الصحية للاسنان، لذا يُنصح بخلط كمية منه معقليل من معجون الأسنان، للمساعدة على تبييضها.

4- النعناع

خلط 4 ملاعق من أوراق النعناع، مع أي نوع من الزيوت الطبيعية مثل زيت جوز الهند أو زيت الزيتون الطبيعي، واستخدامه يوميًا في غسل الأسنان، يعمل على تبيضها وتقويتها.

5- زيت الزيتون

مسح الأسنان بقطعة من القطن المغموسة في زيت الزيتون، يساعد على تبييض الأسنان، وأيضًا تقوية اللثة ومنع نزيف الدم.

6- خل التفاح

لخل التفاح دور قوي في تبييض الأسنان، عن طريق خلط ملعقة منه مع بيكربونات الصوديوم لتكوين عجينة، وفركها بهذا المزيج مرتين يوميًا.