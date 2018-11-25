بالفيديو| خبيرة لياقة تكشف عن سر الحصول على قوام ممشوق ومنحوت

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-نرمين الجلاد:

قدَّمت خبيرة اللياقة البدنية كاميلا أكيربيرج بعض النصائح للحصول على قوام رشيق وعضلات بطن مثالية.

وقالت خبيرة اللياقة إنَّ أهم سرّ للرشاقة هو اتباع نظام غذاء صحي غني بالبروتينات والفيتامينات والأملاح المعدنية، والابتعاد عن المأكولات الدسمة التي تحتوي على الدهون المشبعة أو الزيوت المهدرجة، حسب ما جاء في موقع "روسيا اليوم".

وأضافت كاميلا أن العامل الهام الآخر للحصول على قوام رشيق وخصر مثالي هو الحرص على ممارسة الرياضة وتمارين اللياقة البدنية، والتركيز على التمارين التي تستهدف منطقة البطن، ودعمها بالتمارين التي تحرق الكثير من السعرات الحرارية كممارسة الجري.

وتنصح الخبيرة بالتركيز على اختيار التمارين الرياضية والنظام الغذائي لكل شخص، وفقا لتركيبة جسمه الفيزيائية وحالته الصحية، والاستعانة بالخبراء الرياضيين وأطباء الصحة لوضع برنامج مناسب للأكل والرياضة، والابتعاد عن النصائح العشوائية وغير الدقيقة.