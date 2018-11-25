أحمد موسى: مرسي وأنصاره خرَّبوا قصر الاتحادية خلال فترة حكمهم

كتب ياسر ابراهيم - الأحد 25 نوفنبر 2018 09:08 مساءً - أحمد موسى: مرسي وأنصاره خرَّبوا قصر الاتحادية خلال فترة حكمهم
معتز عوض
قال الإعلامى أحمد موسى، إن الجاسوس مرسي وأنصاره خرَّبوا قصر الاتحادية خلال فترة حكمهم، مضيفًا "كانوا بيعملوا ولائم داخل القصر وياكلوا على الأرض".
وأضاف "موسى"، خلال تقديمه برنامج "على مسئوليتى" والمذاع عبر قناة "صدى البلد"، "جماعة الإخوان كلفت البلد 100 مليون جنيه مصاريف خلال عام في المأكل والمشرب فقط".
وتابع: "جماعة الإخوان الإرهابية قررت بعد فض رابعة قتل النائب العام هشام بركات، كرد فعل منهم على ما حدث فى ميدان رابعة والنهضة".
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