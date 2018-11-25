كتب ياسر ابراهيم - الأحد 25 نوفنبر 2018 09:08 مساءً - ديربي جدة - السعيد يُسجل في فوز الأهلي على الإتحاد بالثلاثة

أهلي جدة

رفع الأهلي رصيده من النقاط إلى 22 نقطة ليعزز موقعه في المركز الثالث في بطولة الدوري السعودي، بعد فوزه على غريمه الإتحاد في ديربي جدة في مباراة الجولة العاشرة بنتيجة 3-1 فيما تجمد رصيد الإتحاد عند نقطتين في المركز الأخير.

إفتتح فريق الإتحاد التسجيل عن الدقيقة السابعة من عمر المباراة، بعد إفتكت في وسط الملعب، ومررها النجم المغربي كريم الأحمدي، إلى المهاجم الدولي السعودي فهد المولد الذي إنفرد بالحارس ووضعها الكرة في المرمى بنجاح.

وسجل فريق الأهلي هدف التعادل في الدقيقة الحادية والعشرين من عمر اللقاء، بعد كرة مرفوعة من الجهة اليمنى من ركلة ثابتة، قابلها المهاجم الدولي السوري عمر السومة برأسية مميزة في مرمى حارس فريق الإتحاد فواز القرني.

وسجل الأهلي الهدف الثاني مع بداية الشوط الثاني وبالتحديد في الدقيقة السابعة والأربعين، بعد كرة وصلت على الجهة اليسرى إلى عمر السومة ليخترق منطقة الجزاء بشكل رائع وأوصلها لعبد الفتاح عسيري الذي سددها في المرمى.

وفي الدقيقة السادسة والسبعين من اللقاء سجل فريق الأهلي الهدف الثالث عن طريق النجم المصري عبد الله السعيد، بعد أن وصلته الكرة داخل منطفة الجزاء، ليلعبها بقدمه اليسرى من فوق الحارس بنجاح، لينتهي اللقاء بنتيجة 3-1.