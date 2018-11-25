كتب ياسر ابراهيم - الأحد 25 نوفنبر 2018 09:08 مساءً - عمرو دياب يحضر سباق جائزة أبو ظبي الكبرى

عمرو دياب

تواجد نجم الغناء المصري عمرو دياب، في حلبة مرسى ياس، لمتابعة الجولة الختامية من سباق جائزة أبوظبي الكبرى للفورمولا 1، اليوم الأحد، تزامنا مع عام زايد، وبمناسبة الذكرى العاشرة لانطلاق السباق العالمي في أبوظبي.

كما تواجد عددا آخر من نجوم الفن وكرة القدم، ومنهم الممثل الأمريكي الشهير، الممثل ويل سميث، ونجم المنتخب الفرنسي السابق، زين الدين زيدان.

يشار إلى أن الآلاف توجهوا إلى حلبة مرسى ياس على مدى الأيام الثلاثة الماضية، واستقبلتهم واحاتها الأربع وتلة أبوظبي، التي تتميز بشعبيتها الواسعة، للاستمتاع بالأنشطة والفاعليات التراثية المختلفة.

وتتضمن عروضا حية واستعراضات وألعاب متنوعة، وعروض المنافسة والسرعة في التجارب الحرة والتأهيلية التي استضافها مسار حلبة مرسى ياس.