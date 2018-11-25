كتب ياسر ابراهيم - الأحد 25 نوفنبر 2018 09:08 مساءً - خبير: إسرائيل تسعى للتوغل في أفريقيا للتضييق على الدول العربية

itR8_kpCeJU

قال عطية عيسوي الخبير في الشؤون الإفريقية، إنَّ إسرائيل لا تترك أي فرصة إلا وتنتهزها للتوغل في القارة الأفريقية سواء لأسباب سياسية أو اقتصادية، وفي مُقدمة الأسباب السياسية تَدعيم سياستها القديمة التي تُسمى سياسة شد الأطراف أي التضييق على الدول العربية منْ حدودها الجنوبية مع القارة الأفريقية.

وأضاف عيسوي، خلال لقائه على شاشة «الغد» الإخبارية، مع الإعلامية يارا حمدوش، أنَّه على الأقل يمكن أن تتبع دولة تشاد في حالة التصويت في قضية مثل قضية القدس أو نقل السفارات سوف تتبع نظام الامتناع عن التصويت حتى تُرضي إسرائيل وأيضَا لا تغضب الدول العربية، وذلك خلال معرض تعليقه على سؤال يتعلق بانعكاسات هذه الزيارة على موقف تشاد والدول الأفريقية من القضية الفلسطينية في المحافل الدولية.

وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، قد قال إن الوجود الإسرائيلي مستمر في شمال وغرب إفريقيا، إذ أعرب عن تطلعه لتعزيز العلاقات بين إسرائيل وتشاد في السنوات المقبلة.

وجاءت تصريحات نتنياهو، عقب مباحثاته مع الرئيس التشادي إدريس ديبي الذي يقوم بزيارة هي الأولى له إلى إسرائيل منذ قطع العلاقات الثنائية عام1972، وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي وصف الزيارة بأنها تاريخية.