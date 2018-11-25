كتب ياسر ابراهيم - الأحد 25 نوفنبر 2018 09:08 مساءً - أحمد موسى: جماعة الإخوان قررت اغتيال النائب العام بعد فض رابعة



معتز عوض قال الإعلامى أحمد موسى، إن الجاسوس محمد مرسى كان يوجه أنصاره من داخل قفص الاتهام باغتيال الشهيد هشام بركات. وأضاف "موسى"، خلال تقديمه برنامج "على مسئوليتى" والمذاع عبر قناة "صدى البلد"، "من تعاون مع الجماعة الإرهابية وساندها تورط مثلهم ويده ملطخة بالدماء مثلهم". وتابع: "جماعة الإخوان الإرهابية قررت بعد فض رابعة قتل النائب العام هشام بركات، ردًا منهم على ما فض اعتصامي ميدان رابعة والنهضة".

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