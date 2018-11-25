كتب ياسر ابراهيم - الأحد 25 نوفنبر 2018 09:08 مساءً - نيس يتخطى ليل بثنائية نظيفة في الدوري الفرنسي
فرحة لاعبو نيس
فاز نيس، اليوم، على ضيفه ليل، بهدفين نظيفين، في المباراة التي احتضنها ملعب (أليانز ريفيير)، ضمن منافسات الجولة 14 من بطولة الدوري الفرنسي (الليج آ).
وافتتح أصحاب الأرض أهداف اللقاء عن طريق لاعب الوسط ويلان سيبريان (ق25).
وأضاف المهاجم ألان ماكسيمين الهدف الثاني للفريق (ق79).
يذكر أن هذا الفوز هو السابع لنيس هذا الموسم بعد خسارته في 5 مباريات والتعادل في 2، بينما كانت الهزيمة الرابعة لليل، الذي فاز في 8 لقاءات وتعادل في 2.
وبهذا الفوز، رفع نيس رصيده من النقاط إلى 23 في المركز السادس مؤقتا، فيما تجمد رصيد ليل عند 26 نقطة في المركز الرابع.
شكرا لقرائتكم خبر عن نيس يتخطى ليل بثنائية نظيفة في الدوري الفرنسي على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة البشاير وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي البشاير ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .