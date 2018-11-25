كتب ياسر ابراهيم - الأحد 25 نوفنبر 2018 09:08 مساءً - تقرير إحصائي: المجتمع العُماني يتميز بالشباب والحيوية

أكد تقرير صادر عن المركز الوطني للإحصاء والمعلومات بسلطنة عُمان أن المجتمع العُماني يتمتع بالشباب والحيوية، إذ بلغ العدد الإجمالي للشباب في الفئة العمرية من (18 ـ 29) عاما منتصف عام 2017 نحو 1.2 مليون شاب وشابة شكل الشباب العمانيون ما نسبته 46.7 بالمائة.

وبينت الإحصاءات أن نسبة الجنس بين الشباب العمانيين في هذه الفئة العمرية ظلت متقاربة بين العامين 2013 و2017 لتبلغ 103 ذكور لكل 100 أنثى.

وتوجد أكبر نسبة من الشباب العمانيين في محافظتي مسقط وشمال الباطنة حيث تشكلان مجتمعتان خمسي عدد الشباب العمانيين وما نسبته 41.4 بالمائة من اجمالي الشباب. ويتركز ثلث الشباب العماني في 6 ولايات هي صلالة وصحار وصحم والسويق وعبري والسيب. كما شكل الطلبة في الفئة العمرية من 18 إلى 29 عاما ما نسبته 88.3 بالمائة من إجمالي الطلبة المقبولين في مؤسسات التعليم العالي (العام والخاص) للعام الأكاديمي 2015/2016 فيما بلغت نسبة الشباب الخريجين من مؤسسات التعليم العالي في نفس العام الأكاديمي حوالي 83 بالمائة من إجمالي الطلبة الخريجين.

وبالنسبة للوضع العملي للشباب، ذكرت الاحصاءات أن إجمالي عدد الشباب المشتغلين في السلطنة في الفئة العمرية من 15 إلى 29 عاما بلغ 699 ألفا و581 مشتغلا وكانت نسبة العمانيين 18 بالمائة منهم.

وشكل الشباب العمانيون ما نسبته 29 بالمائة من إجمالي العمانيين المشتغلين في السلطنة عام 2017 كما تشير البيانات إلى ارتفاع نسبة المشتغلين الذكور من 67 بالمائة من إجمالي الشباب العمانيين عام 2013 إلى 68 بالمائة عام 2017.

وبلغ عدد الشباب في الفئة العمرية من أقل من 20 سنة إلى 30 سنة المؤمن عليهم النشطين في نظام العاملين لحسابهم الخاص ومن في حكمهم الفين و773 شابا وشابة في عام 2017 مشكلين ما نسبته 28.3 بالمائة من بقية الفئات كذلك فإن 74 بالمائة من إجمالي الباحثين عن عمل في السلطنة هم شباب من سن 15 إلى 29 سنة.