كتب ياسر ابراهيم - الأحد 25 نوفنبر 2018 09:08 مساءً - روما يتلقى ضربة موجعة قبل مواجهة ريال مدريد بدوري الأبطال

لورينزو بيليجريني

كشفت شبكة "كالتشيو ميركاتو" الإيطالية، أنّ اللاعب "لورينزو بيليجريني" لاعب وسط فريق اي سي روما الإيطالي، قد لا يشارك في مباراة ريال مدريد الإسباني بدوري أبطال أوروبا.

فريق العاصمة الإيطالية يستقبل يوم الثلاثاء القادم نظيره النادي الملكي على ملعب "الأولمبيكو"، ضمن لقاءات الجولة الخامسة من دور المجموعات بدوري الأبطال.

وكان "بيليجريني" قد تعرض لإصابة بالأمس، خلال مشاركته في هزيمة الجيالوروسي بهدف نظيف أمام أودينيزي، ضمن لقاءات الجولة الثالثة عشر من الدوري الإيطالي، أجبرته على الخروج من المباراة.

وبحسب الشبكة الإيطالية، فإن "بيليجريني" قد لا يشارك ضد ريال مدريد، مساء الثلاثاء، بسبب الإصابة التي تعرض لها، حيث يُعاني من آلام في الفخذ.

وأشارت الشبكة إلى أنّ من المحتمل ألا يشارك "بيليجريني" أمام إنتر ميلان بالدوري الإيطالي الأسبوع المقبل.

يُذكر أنّ النادي الملكي كان قد فاز على ذئاب العاصمة الإيطالية بثلاثية نظيفة في الجولة الأولى من دور المجموعات على ملعب "سانتياجو برنابيو".