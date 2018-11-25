نوارة نجم تعلن خلعها للحجاب منذ عام: "كنت متوقعة الهجوم"

أعلنت الكاتبة المصرية نوارة نجم، ابنة الشاعر الراحل أحمد فؤاد نجم، أنها خلعت الحجاب منذ نحو عام، وبأنها حرة في فعل ما تشاء، وذلك بعد الانتقادات التي تعرضت إليها من رواد التواصل الاجتماعي.

وأوضحت نوارة نجم في تغريدة عبر حسابها على موقع التدوينات القصيرة "تويتر"، أنها خلعت حجابها منذ عام، وأنها كانت تتوقع الهجوم عليها.

وذكرت نوارة في تغريدتها: "المعتاد أن لما واحدة ست تطل براسها في المجتمع (...) ده بيتم التعدي عليها بأساليب رخيصة لها علاقة بانتهاك شخصها وكل واحدة فينا عارفة كده.. لكن عشان تهاجموا واحدة مختلفين معاها أذيتوا ملايين المحجبات واللي منهم أمهاتكم وأخواتكم ومراتاتكم وبناتكم لما ربطوا بين الثراء وخلع الحجاب".

يذكر أن نوارة نجم، هي ابنة الكاتبة والناقدة صافيناز كاظم، وصاحبة المدونة الشهيرة جبهة التهييس الشعبية، ومؤلفة كتب "عش ع الريح" سنة 2009.

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