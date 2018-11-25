دراسة: شرب الشاي والقهوة أثناء الحمل يقلل من حجم الجنين بعد الولادة

أكدت دراسة حديثة أجريت في جامعة دبلن الإيرلندية، أن تناول الشاي والقهوة خلال فترة الحمل، يمكن أن يسبب ولادة أطفال بأحجام صغيرة.

وبحسب ما ذكرته الدراسة، فإن تدفق الدم إلى المشيمة يؤثر على نمو الجنين داخل الرحم، وأجريت الدراسة على 941 من الأمهات والأطفال في إيرلندا، وأثبتت الدراسة أن النساء اللواتي يتناولن الشاي والقهوة بشكل مستمر خلال فترة الحمل أنجبن أطفالًا بأحجام صغيرة.

وأشارت نتائج الدراسة التي نشرت في المجلة الأمريكية للتغذية السريرية، إلى أن تناول 100 مللي إضافي من الكافيين خلال الأشهر الثلاثة الأولى من الحمل، يؤدي إلى انخفاض في وزن المواليد بمقدار 72 جرام، إضافة إلى نقص في طول ومحيط رأس الطفل.

وبحسب ما ذكرته صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، نصحت الدراسة في الحد من تناول الشاي والقهوة خلال فترة الحمل، وتوصي منظمة الصحة العالمية، المرأة باستهلاك كمية لا تزيد على 300 مللي من الكافيين يوميا خلال فترة الحمل.

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