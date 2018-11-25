هكذا يمكنك السيطرة على نوبات غضب طفلك في ثوان معدودة!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - كثير من الأمهات يشعرن بالعجز أمام أطفالهن الصغار عندما يدخلون في نوبات غضب مصحوبة ببكاء، حيث عادة ما تبوء كل محاولتهن في سبيل تهدئتهم بالفشل في نهاية المطاف لعدم إلمامهن بآلية التعامل في هكذا مواقف.

وقد كشف باحثون بريطانيون من خلال دراستهم التي شملت ما يقرب من 2500 طفلاً عن السر الذي يتيح للأمهات إمكانية السيطرة على نوبات غضب أطفالهن في ثوان معدودة.

وأوضحوا أن السر يكمن في تشتيت انتباه الطفل بلعبة بدلاً من محاولة مواساته أو معانقته، فقد أظهرت نتائج دراستهم مدى فعالية تلك الحيلة البسيطة بعدما جربوها على كثير من الأطفال الذين شاركوا في الدراسة، ومنهم طفلة تدعى بليك (18 شهراً)، بعدما أصيبت بنوبة غضب مصحوبة ببكاء نتيجة لعدم قدرتها على الوصول إلى درج ممتلئ بالشوكولاته بعد وضعه بجوارها. وقد فشلت معها والدتها في تهدئتها وإسكاتها بمعانقتها، ولم تهدأ الطفلة إلا بعد أن قدمت لها والدتها لعبة صغيرة، حيث أظهرت الفحوصات انخفاض معدل ضربات قلبها واستعادة هدوئها من جديد.

وقالت طبيبة الأطفال دكتور جودي سينغ، التي تقدم البرنامج الذي أجريت فيه التجربة ويبث على محطة بي بي سي 2، إن النتائج التي خلصوا إليها تعتبر "نتائج استثنائية".