عمرُو دياب ودينا الشربيني في سباق "الفورمولا 1".. شاهدي!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - يبدو أنّ المطرب المصري عمرو دياب، أراد إصلاح ما أفسده عبدالله السعيد لاعب منتخب مصر وأهلي جدة السعودي عندما نشر صورة معه، وظهر فيها العجز على ملامح الهضبة وبدت التجاعيد واضحة بوجهه.

فقد نشر دياب صورةً له عبر حسابه الشخصي في "إنستغرام" أثناء حضوره ختام منافسات بطولة العالم لسباق السيارات "الفورمولا 1" لموسم 2018، والذي تُقيمه سنويًا الإمارات، وسط تواجد قامات وقيادات البلاد والشخصيات العامة.

وظهر الهضبة في الصورة أكثر شبابًا وحيوية، من الصورة السابقة التي نشرها عبدالله السعيد، وتسبّبت في صدمة مُحبيه.

وكعادتها، حضرت الفنانة المصرية دينا الشربيني برفقة دياب سباق السيارات، حيث تداول نشطاء صورة لها مع غوى إبراهيم مذيعة "إم بي سي".

كما حرصت غوى على التقاط صورة تذكارية مع عمرو دياب، على هامش حضورهما السباق الذي غلبت عليه الأجواء الاحتفالية.

يُذكر أن عمرو دياب طرح مؤخرًا أحدث ألبوماته "كل حياتي" ويضم 13 أغنية، هي: "بحبك أنا، يا ساحر، يتعلموا، كنت في بالي، مغرور، باين حبيت، ده لو اتساب، هدد، كل حياتي، ملاك الحسن، قالك ندم، يا هناه وتعالي".