خطر قادم.. سكر النوع الثاني ينتشر بين الأطفال والمراهقين (فيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - تقرير- حسناء الشيمي تتحدث الدكتورة هالة عسوي استشاري الباطنة والسكر بمستشفى النيل البدراوي أحد مستشفيات مجموعة كليوباترا، عن الأنواع المختلفة للسكر، موضحة كيف وصل سكر النوع الثاني الذي يصيب كبار السن إلى الأطفال والمراهقين في الفيديو التالي: لمتابعة القراءة تابع موقع"الكونسلتو".

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