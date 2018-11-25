مفيدة أم مضرة؟.. هكذا تؤثر "الغفوة" على صحتك

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ياسمين الصاوي

يشعر كثيرون بتثاقل الجفون، خاصة وقت الظهيرة، لكن هلالغفوةرغم سطوع الشمس أمر صحي أم ضار بالجسم؟

من الصعب وضع إجابة نموذجية حول أضرار وفوائدالغفوةلجميع البشر، فهناك بعض الحالات يمكن أن يشكل هذا الأمر مؤشرا لتدهور الصحة لديهم، حيث يؤكد خبراءالنومأنه إذا شعر الشخص في الغالبية العظمى من يومه بالرغبة في النوم، فربما يصبح ذلك أحد أعراض لمشكلة مثل الضغط العصبي أو الأرق، وفقا لموقع "medical daily".

وقال مايكل جراندر، مدير برنامج أبحاثالنوموالصحة بجامعة أريزونا، إن هناك طريقة لمعرفة ما إذا كانتالغفوةمؤشرا غير جيد أم لا، وذلك عن طريق قياس مدة الغفوة، فإذا كانت تدوم 60 دقيقة أو أكثر، فإن هذه علامة على وجود أمر خاطئ بالنوم أو الصحة.

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