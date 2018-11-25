في هذا المنتجع ممنوع استخدام الهواتف المحمولة .. ما السبب؟

محمد اسماعيل - القاهرة - مصراوي-

تعتمد أغلب الفنادق على وسائل التواصل الاجتماعي للترويج عن خدماتها، بهدف استقطاب أكبر عدد من الضيوف، ولكن يختلف الأمر كثيرًا في منتجع "أيانا" في جزيرة بالي، إندونيسيا، الذي يحظر زائريه من استخدام الهواتف المحمولة عند وجودهم على حمام السباحة.

ولا يقتصر الحظر على الهواتف الذكية فحسب، وإنما يشمل جميع الأجهزة الإلكترونية، بما في ذلك أجهزة "الأيباد"، والكاميرات الرقمية أيضاً، بحسب موقع "سي إن إن" الأمريكي.

وقال ممثل من منتجع "أيانا" لـ :CNNTravel "إن المسبح يهدف إلى خلق مكان هادئ، بحيث يتمكن الضيوف من الاسترخاء وعيش اللحظة".

ويُشجع "أيانا" ضيوفهعلى استغلال هذه الفرصة، وقراءة الكتب والمجلات. ويحرص بدوره على تقديمبعض وسائل الترفيهغير الرقمية، مثل "Jenga"، الشطرنج، وألعاب الورق، لإبقاء زواره مستمتعين وغير شاعرين بالملل.

وفي عام 2018، أصدرت شركة "OnePoll" بيانات تُشير إلى أن 53 في المائة من المسافرين الأمريكيين لا يُغلقوا هواتفهم أثناء السفر. وهذا النوع من الإدمان يُعرف باسم "النوموفوبيا"، أي "رهاب فقدان الهاتف المحمول".

وفي حين أن البعض يستخدم هاتفه للحالات الضرورية فقط، مثل ترجمة قوائم الطعام أو تأكيد الحجوزات، إلا أن هناك من اعترف بعدم قدرته على إيقاف هاتفه بشكل نهائي.