كتب ياسر ابراهيم - الأحد 25 نوفنبر 2018 07:48 مساءً - إذا كنتى من صاحبات البشرة السمراء.. نظام نادين نجيم للعناية بالبشرتها

السمار والشعر الأسود والملامح الشرقية الأصيلة تعد هى السائدة في مصر، وعلى الرغم من أن البعض يعتقد أن الشقروات هن الأكثر جمالا، إلا أن للسمروات جاذبية وسحر خاص، وهذه الملامح تتجسد فى مجموعة من الفنانات من بينهن الفنانة اللبنانية " نادين نجيم" التى احتلت عرش ملكة جمال لبنان فى عام 2004، والتى تقدم نموذجا خاصا للملامح الشرقية، لذلك نستعرض فى هذا التقرير طرق ابرازها لجمالها وعنايتها ببشرتها إذا كنتى من صاحبات تلك الملامح اتبعى هذه النصائح.

1- تنظيف البشرة بشكل جيدا يوميا في الصباح والمساء والحرص على التنظيف العميق اسبوعيا لتخليص مسام البشرة من جميع الشوائب والأتربة وجعلها تتنفس بشكل افضل

2- اختيار نوع كريم ليلى واخر نهارى لمنح البشرة لمسات من التغذية والرفاهية لتظل محتفظة بشابها على الدوام

3- اخذ راي طبيب التجميل في طريقة العناية بالبشرة حسب عمرها ، فمن غير المقبول أن تحقن كل فتاة تجاوزت الثلاثين فيلر أو بوتكس ولكن هناك حالات تتطلب وأخرى لا تحتاج

4- الوان المكياج كلما كانت هادئة وقليلة كلما سمح ذلك أن يكون جمال الملامح هو الطاغي ، وعند التفكير في وضع الكونتور أو الفونديشن يجب أن يكون في أضيق الحدود أو المناسبات أو أوقات التصوير حتى لا يعتاد كل من حولك على التغير الدائم في ملامحك

5- الاهتمام بجمال العيون وصحتها من أهم عادات الفتاة العربية منذ قديم الأزل واليوم أصبح أكثر اهمية لأن جمال العيون يكون له البطولة في الإطلالة العربية

6- ألوان المكياج البرونزية أو الكاشمير والنود كانت السمة الأساسية في إطلالة النجمة " نادين نجيم" فكل ما ذكر يضفى بريق ولمعان دون أن يخفى الملامح أو يغيرها