كتب ياسر ابراهيم - الأحد 25 نوفنبر 2018 07:48 مساءً - لو سى السيد ولا ابن ماما.. اعرفى شخصية كل رجل واتعاملى معاه

جميعا نشعر بخيبة أمل عندما نفعل ما بوسعنا تجاه الأشخاص الذين يملكون مكانة خاصة فى قلوبنا، ونجد ذلك غير مشبع ومدعم لهم، ما يؤثر على علاقتنا ونشعر بعدم التقدير والاهتمام، خصوصا لو كان هذا الأمر مع شريك الحياة، ولذلك تقدم خبيرة العلاقات "لانا محيى" أنماط شخصية الرجل وكيفية التعامل معها وفقا لما يشبع احتياجاته الخاصة وليس ما نتوقعه عنه.

1- الشخصية العقلانية "سى السيد"

تجدها دائما تتحدث بالعقل والمنطق وتتناقش طوال الوقت فيما تفكر فيه، وليس هذا فقط، وإنما تجده دائما محبا أن يكون صاحب سلطة وصوت مسموع، ولا يوجد للمشاعر مجالا.

فلا يمكن أن يوجد سى السيد بدون أمينة، فهو يحتاج إلى شخصية ضعيفة تجعل له الكلمة العليا وتنفيذ ما يريد، أو تكون امرأة ذات قدر عال من الذكاء تستطيع أن تلعب دور المرأة الضعيفة فى الوقت المناسب، للتستطيع التعامل معه واكتساب قلبه.

2- الشخصية الرومانسية "الوقت المناسب هو المفتاح"

يتمتعون بطابع حساس للغاية، معروفون بالكرم والعطاء الدائم، فإذا وقعوا بالحب تجدهم يتمتعون بالغيرة الشديدة، ولا يقبلون بأن يكونوا أشخاص عاديين فى حياة شركائهم فلابد وأن يكون أول وأهم شخص فى حياتك ومحور الكون.

وللتعامل مع هذه الشخصية لابد من التعامل برقى وذكاء لتستطيع تقديم ما يحتاجه فى الوقت المناسب، فتعرف متى يكون بحاجة للحب والعطاء ومتى تكون بحاجة لطلب حبه ودعمه وتجده دائما يقدم لك الدعم والحب على أكمل وجه.

3- الشخصية المنطلقة "العبى دور الأوبن مايند"

المتفائل المحب للحياة تجده دائما محبا للسفر والخروجات، لا يحب القيود والأوامر، لا يخضع للتفكير والتنظيم ووضع الخطط والقواعد، فتجده تلقائيا من أجل الاستمتاع بالحياة.

الشخصية المنطلقة صعب خضوعها للارتباط والقيود، تحتاج لشخصية تتمتع بذكاء عال، تعطيه مساحته الخاصة وتقنعة بحريته،وتتمكن من الحفاظ على روتين حياتة وعلاقاتة بل والدخول فيه أيضا.

4- الشخصية الاتكالية "ماما زون"

لا يستطيع تحمل المسئولية وإن كان فى أبسط شئون حياته، فدائما يعتمد على أشخاص أخرى تفعل له ما يريد، كما لا يتحمل أيضا مسئولية مشاعره والتعبير عنها.

لا تحتاج سوى شخصية ماما، التى تقدم العطاء الدائم، ولا تحتاج لمقابل، فهى التى تتحمل جميع المسئوليات والتصرف فى جميع الأمور.