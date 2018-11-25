كتب ياسر ابراهيم - الأحد 25 نوفنبر 2018 07:48 مساءً - فتح مستشفيات الشرطة مجانا للسيدات لمدة 3 أيام
وجه اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، قطاع الخدمات الطبية بتوقيع الكشف الطبى على السيدات بمستشفيات الشرطة مجانًا، في ضوء الاحتفال باليوم العالمى لمكافحة العنف ضد المرأة، والبدء في حملة «الــ16 يوم لمناهضة العنف ضد المرأة».
وتم تخصيص الثلاثة أيام خلال الفترة من 25 حتى 27 نوفمبر 2018، لتوقيع الكشف الطبى على السيدات بمستشفيات الشرطة مجانًا بالفترة المسائية من الساعة 5 حتى 8 مساءً.
يأتى ذلك في إطار حرص وزارة الداخلية على إعلاء قيم حقوق الإنسان، ومد جسور التلاحم بين جهاز الشرطة وكافة شرائح المجتمع.
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