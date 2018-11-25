كتب ياسر ابراهيم - الأحد 25 نوفنبر 2018 07:48 مساءً - جامعة سوهاج: إيقاف رئيس قسم الأطفال ومدرس مساعد

أصدرت جامعة سوهاج ،بيان اليوم الأحد، حول واقعة عملية إلقاء القبض علي رئيس قسم طب الأطفال بمستشفي سوهاج الجامعي أن الواقعة تلخصت في عدة بنود جاء فيها أن الجامعة تواصلت مع أحد البنوك لدعم قسم طب الأطفال بالمستشفي الجامعي وتحسين الاداء به وتم بالفعل منح 11 مليون و150 الف جنيه، من قبل البنك.

وأشار البيان، إلى أن الجامعة أجرت مناقصة عامة لتوريد تلك الاجهزة في ضوء سعي الجامعة الي تطوير اقسام المستشفي وكٌلف رئيس قسم طب الأطفال بالمستشفي، بوضع المواصفات ولجان البت والفحص المختلفة، وذلك بصفته متخصص ولديه خبرة فنية لتلك الأجهزة.

و في يوم الخميس الماضي 22 نوفمبر، القت الرقابة الإدارية القبض علي رئيس قسم طب الأطفال، لرصدها بعض التجاوزات في تلك المناقصة، وعليه تم إحالته للنيابة، وايداعه 15 يوم علي ذمة القضية ، وقالت الجامعة أنها قامت بإيقاف المذكور عن العمل لحين أنتهاء التحقيق، وتؤكد التزامها بعدم الخوض أن الحديث من قريب او بعيد في هذه القضية احتراماً منها للنيابة والقضاء، حتي يتم البت في حيثياتها.

يذكر أن المستشار محمد عبد العال، رئيس نيابة شمال سوهاج الكلية قرر بسكرتارية خالد الميساوي، بحبس رئيس قسم الأطفال بمستشفى سوهاج الجامعي، ومدرس مساعد ومندوب شركة أجهزة طبية، 15 يوما على ذمة التحقيقات، بعد أن ألقت هيئة الرقابة الإدارية القبض عليهم بعد مراقبة هواتفهم المحمولة وتسجيل المكالمات بينهم، وتبين من التسجيلات، وجود تلاعب في أعمل مناقصة لتوريد وتركيب أجهزة طبية والاتفاق على رشوة ، وأمرت النيابة الكلية بوقف أعمال المناقصة وشكلت لجنة من جهاز الكسب غير المشروع لفحص أوراق المناقصة، ووجهت للمتهمين تهمة الرشوة وتربيح الغير بدون وجه حق.

وألقت هيئة الرقابة الإدارية القبض على كل من رئيس قسم الأطفال بجامعة سوهاج، مدرس مساعد بقسم الأطفال، و، مندوب مبيعات شركة أجهزة طبية، عقب استئذان نيابة أمن الدولة العليا بعد أن جرى وضع هواتف المتهمين تحت المراقبة وتسجيل المحادثات التليفونية بينهم والتي تضمنت الاتفاق على رشوة في مناقصة لتوريد وتركيب أجهزة طبية أعلنت عنها جامعة سوهاج في شهر أغسطس الماضي بتمويل من أحد البنوك ، وحرر محضر بالواقعة برقم 4325 إداري قسم ثان سوهاج، وجرى إحالة المتهمين لنيابة سوهاج الكلية، واعترف المتهمين في التحقيقات بصحة التسجيلات الصوتية وانكروا الاتهامات الموجهة إليهم.

وكانت جامعة سوهاج قد أعلنت في شهر يوليو الماضي عن دعم أحد البنوك الوطنية بمبلغ 11 مليون جنية، لدعم وشراء أجهزة طبية لتجهيز وحدتي الحالات الحرجة واستقبال الطوارئ بقسم طب الاطفال بالمستشفى الجامعي، وجرى تكليف إدارة المستشفى، وقسم الأطفال بسرعة الانتهاء من وضع المواصفات الفنية والقيمة التقديرية لكل جهاز.

وعقد رئيس الجامعة اجتماعا مع مندوبي الشركات المتخصصة في إنتاج وتوريد الأجهزة الطبية، بحضور رئيس قسم الأطفال وقيادات كلية الطب، وجرى تقديم عروض لإمكانيات الشركات في توفير تلك الأجهزة، والأسعار التي يمكن أن تورد بها في حالة الترسية عليهم، وجرى الإعلان عن المناقصة بشكل رسمي في الجريدة الرسمية.