كتب ياسر ابراهيم - الأحد 25 نوفنبر 2018 07:48 مساءً - العلامات الـ10 للزوج الخائن.. اعرفيها واكشفيه

تعد خيانة الأزواج واحدة من أهم المشاكل التى تتسبب فى نسبة كبيرة من الانفصال، فالزوجة عادةً تشعر بأنها مهددة وأنه سيأتى اليوم الذى تشعر فيه بالألم، ومن هنا تضطرب كثيراً وتخلط بين أفعال زوجها العادية والأفعال التى تدل على خيانته، ومن هنا تتحول حياتهما إلى جحيم.

لذلك نستعرض لكِ فى هذا التقرير 10 علامات للزوج الخائن وفقاً لحديث "شيماء عرفة" أخصائى العلاقات الزوجية تعرفى عليها جيداً ولا تدعى للشك مكانا فى قلبك، وبعدها اختارى الحلول المناسبة التى يمكنك من خلالها أن تتعاملى مع الأزمة.

العلامات الـ10 للزوج الخائن

- بيخبى الموبيل ومبيسبهوش فى إيدك زى زمان

- مبرراته بقت كتير ومش هتوصلى للحقيقة معاه

- هيتأخر برة البيت كل يوم والحجة "شغل "

- هيهتم بنفسه وهيحاول يغير استايله

- هيظهر له أصحاب عمرك ما سمعتى عنهم قبل كده

- هيجيله هدايا متعرفيش مصدرها

- فلوسه هتخلص بسرعة وهيقصر معاكى

- مش هيسمع رغيك ولا يهتم بحكاياتك زى زمان

- لو واجهتيه بتغييره هيتعصب جدا وهيأفور

- مهما عملتى معاه مفيش حاجة هتعجبه