كتب ياسر ابراهيم - الأحد 25 نوفنبر 2018 07:48 مساءً - بالفيديو.. إشبيلية يقهر بلد الوليد وينتزع صدارة الدوري الإسباني

إشبيلية

قفز إشبيلية إلى صدارة الدوري الإسباني، بفوزه الثمين على ضيفه بلد الوليد بهدف دون رد، على ملعب رامون سانشيز بيزخوان، بالجولة 13 من الدوري الإسباني.

هدف المباراة الوحيد سُجل بواسطة البرتغالي أندري سيلفا بضربة رأسية في الدقيقة 30، بعد عمل رائع وعرضية متقنة من بابلو سارابيا.

سيلفا رفع رصيده إلى 8 أهداف في الدوري الإسباني خلف ليو ميسي ولويس سواريز ثنائي برشلونة في صدارة سباق الهدافين.

بينما رفع سارابيا رصيده من التمريرات الحاسمة إلى 5، خلف ميسي المتصدر كذلك في هذا الشأن بـ6 تمريرات حاسمة.

سارابيا بات مساهما في 18 هدفا بمختلف المسابقات هذا الموسم (12 هدفا و6 تمريرات حاسمة)، أكثر لاعب إسباني على هذا الصعيد في الدوريات الخمس الكبرى.

إشبيلية رفع رصيده إلى 26 نقطة في صدارة الترتيب، متفوقا على برشلونة صاحب الـ25 نقطة.

بينما تجمد رصيد بلد الوليد عند 17 نقطة في المركز 12.