كتب ياسر ابراهيم - الأحد 25 نوفنبر 2018 07:48 مساءً - منير غبور علي شاشة النبض الأمريكي مع مايكل مورجان

تشاهدون الليله في برنامج النبض الامريكي حلقه خاصه لدعم السياحه في مصر حيث أن مصر دايما وأبداً هي مركز الحضاره والثقافة في المنطقه .

و يحل رجل الأعمال المصري منير غبورً الليله ضيفا علي برنامج النبض الامريكي المذاع علي شاشه القاهره و الناس والدي يقدمه العالمي الدكتور مايكل مورجان .

ويتخلل الحوار الحديث عن قصه كفاحه و عمله منذ صغر سنه و كيفيه اقتناص الفرص للوصول للنجاح والوصول اليه .كما يقدم غبورً روشته للشباب للوصول الي النجاح في حياتهم العمليه.

كما يتخلل الحديث أيضا اقتراحات غبور لإحياء مثار

العاءله المقدسة في مصر و كيف سيعود هذا بالخير علي مصر ماديا و دوليا وسياحيا .

رجاء هذا اللقاء خلال الاحتفاليه الثقافية والفلكلور الشعبي التي أقيمت في فندق سوسنستا .

كما يستضيف البرنامج أيضا الدكتور عادل راضي للتحدث عن دور جمعيه المستثمرين المصريين بمرسي علم والتي يرأسها في دعم السياحه في مصر .

وسوف يتم اذاعه اللقاء الليله في تمام الساعة الثامنه مساء بتوقيت الساحل الشرقي الولايات المتحدة الامويكيه الخامسه مساء بتوقيت الساحل الغربي و كاليفورنيا و في تمام الساعه الثلاثه فجر يوم الاثنين بالتوقيت المحلي للقاهره علش شاشه القاهره والنَّاس٢