"مش أشرار".. "وصلة" تعلن مشاركتها في حملة الـ16 يوما لمناهضة العنف ضد المرأة

أعلنت مبادرة "وصلة" النسائية عن إطلاق مشاركتها في حملة الـ16 يومًا، المناهضة للعنف ضد المرأة، التي تبدأ في 25 نوفمبر وتنتهي 10 ديسمبر، تحت عنوان "مش أشرار"، وتهدف لتسيلط الضوء على العنف الذي تتعرض له النسويات أنفسهن والضريبة التي يدفعنها وكيف يؤثر ذلك على حياتهن في المجالين العام والخاص.

وتتناول "وصلة" قصص الناشطات وقصص نساء أخريات تعرضن للعنف، وتدعو المبادرة المهتمات للمشاركة بفيديوهات قصيرة أو مقالات يسردن بها قصص وأفكار وأي شيء يشغل خاطرهن في هذا الشأن ويرغبن بمشاركته في إطار نشر الوعي.

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