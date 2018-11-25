قبل ظهورها بقميص الزمالك.. معلومات عن اللاعبة المحترفة من الدوري الإسرائيلي

تعاقد نادي الزمالك، مع اللاعبة الأوكرانية أولجا، لتنضم إلى صفوف فريق الكرة الطائرة الأول لسيدات الزمالك، الأمر الذي أثار غضب الكثير من رواد مواقع التواصل الاجتماعي، خاصة أنها محترفة من إحدى أندية الدوري الإسرائيلي.
وإليكم بعض المعلومات عن اللاعبة الأوكرانية، وفقًا لما ذكره موقع "World of Volly" العالمي:
- أوكرانيا الجنسية، نشأت وعاشت بأوكرانيا وليس إسرائيل، كما أُشيع البعض.
- تبلغ من العُمر 27عامًا.
- لعبت لنادي Menashe Hadera Emek Hefer بالدوري الإسرائيلي للكرة الطائرة خلال موسم 2017-2018.
- من المقرر أن تظهر للمرة الأولى بالتيشرت الأبيض، الجمعة القادمة، أمام نادي الشمس.
- جرى التعاقد معها لمدة موسم واحد فقط، لتدعيم الفريق الأبيض.
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