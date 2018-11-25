في اليوم العالمي للعنف ضد المرأة.. إليسا: "العنف ضدها منو رجولة"

دعمت المطربة للبنانية إليسا المرأة عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، وذلك في اليوم العالمي ضد العنف.

وعلقت إليسا على ذلك قائلة: "العنف ضد المرأة منو رجولة ولا بطولة العنف هوي جريمة وإذا المرأة ما حكيت وكسرت صمتها، ما حدا رح يحكي عنها"

وكانت الجمعية العامة للأمم المتحدة، حددت يوم 25 نوفمبر من كل عام "اليوم العالمي للقضاء على العنف ضد المرأة".

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