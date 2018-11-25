"بسملة" بعد استبعاد معلمها المتنمر لـ"الوطن": ربنا رجع حقي

"فرحانة ربنا رجع لي حقي فالمدرس تعمد السخرية مني أكثر من مرة بطريق مباشر أو غير مباشر مما دفعني للبكاء لضحك زملائي عليا".. بتلك الكلمات لخصت بسملة علي، التلميذة بإحدى مدارس دمياط، تفاصيل ما حدث معها من قبل معلم "تنمر بها".

وأضافت بسملة لـ"الوطن": قبل أيام زار موجه اللغة العربية مدرستنا ودخل فصلي وسئلنا سؤال فجاوبت عليه وبعد انصراف الموجه استوقفني معلم الحصة ويدعى "س. د" ومسكني من رأسي وسألني عن اسمي فقال للتلاميذ "بسملة تلميذة سوداء" وطلب من زملائي أن يعرب أحدهم الجملة فشعرت بإهانة وبكيت كثيرا، وقال لي "أجلسي وقومي كذا مرة"، ثم قال لي "لما تتوقفي عن البكاء تبقي تجلسي ولو لم تتوقفي عن البكاء هتقفي على السبورة"، وحينها ضحك عليا زملائي، ثم قال لي بسخرية هي "الكلمة وجعتك" وبعدما عدت للمنزل ورويت لوالدي ما حدث معي قررت أسرتي التقدم بشكوى لوكيل وزارة التربية والتعليم والشؤون القانونية والمديرية ليتم التصالح فيما بعد وتتنازل والدتي عن الشكوى في الإدارة التعليمية.

وتستطرد بسملة قائلة: فوجئت بالمدرس ذاته الأربعاء الماضي يلقح عليا بالكلام بعد التنازل عن الشكوى قائلا "اللي مش عاجبه يروح يشتكيني ثم قال لتلميذة جمعي القمامة ولو مش عجبك اشتكيني، ثم يوم الخميس قال لزميل لي يدعى حسن نفس لون بشرتي "قوم يا سمارة بس أوعى تروح تشتكيني"، وحينها نظر زملائي لي عشان عارفين أنه يقصدني، وحينها بكيت فطالبني بالوقوف وقال لي بسخرية "بتعيطي ليه لو حد مزعلك قولي لي وهاخدك معي العربية ونروح نشتيكه ههههههه" فقولت له "مفيش حد زعلني" وتركته ومشيت.

وتضيف بسملة قائلة: فوجئت بوسائل التواصل تداول ما حدث معي وقمت بشكوته مرة ثانية ووكيل الوزارة قابلني، اليوم، بصحبة والدي ومدير المدرسة ليصدر قرار بنقل المدرس واستبعاده من المدرسة لترتاح نفسيتي بعد إهانتي عدة أيام والتسبب في رفضي التوجه للمدرسة 4 أيام ونزفت دم من الأنف بعد بكائي يوم الواقعة.

وألتقى السيد سويلم، وكيل وزارة التربية والتعليم في دمياط، بالطالبة التي تنمر مدرسها بالفصل لبشرتها السمراء وأطمأن على أحوالها بحضور طلال الجمل عضو مجلس الأمناء بعد تقدمه بطلب لوكيل الوزارة للتحقيق في الواقعة.

ووفقا لما أكده سويلم لـ"الوطن": جرى استبعاد المدرس الذي ارتكب تلك الواقعة من المدرسة "فمن غير المسموح الاستهزاء بأي طالب لأي سبب، فنحن نربي ونعلم على الفضيلة والمواطنة وغير مسموح بالتفرقة بين أبيض أو أسمر، ما ارتكبه المدرس خطأ وسنحاسبه".

وأثارت واقعة سخرية معلم بالطالبة بسملة علي عبدالحميد بمدرسة الشهيد محمد جمال صابر الإعدادية المشتركة غضب الأهالي لسخريته من لونها ورفضها التوجه للمدرسة فيما بعد.

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