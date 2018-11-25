بالفيديو| وكيل "تعليم دمياط": واقعة التنمر ضد الطالبة بسملة ليست الأولى

تداول رواد التواصل الاجتماعي الفيديو والصور الذي وثقت لقاء السيد سويلم، وكيل وزارة التربية والتعليم في دمياط، بالطالبة "بسملة"، التي تعرضت للتنمر من قبل مدرسها بالفصل بسبب سخريته من لون بشرتها السوداء.

وأوضح السيد سويلم في الفيديو، أن وزارة التربية والتعليم تربي على الفضيلة والمواطنة، وليس التفرقة قائلا: "نحن دولة كيان واحد".

وتابع المدرس في الفيديو المتداول، بأن هذه الواقعة تكررت قبل ذلك من قبل المدرس، لكنه توجه بالإعتذار لأسرة الطالبة، قبل أن تتم محاسبته وتحويله للشؤون القانونية، لكن مع تكرار هذا الفعل الخاطئ، سوف يتم استبعاده من المدرسة، لأنه من حق وزارة التربية والتعليم متابعا: "هنحاسبه ونحوله شؤون قانونية، ويتم استبعاده من المدرسة".

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