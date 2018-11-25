عقب إعلان الانفصال..طليق ياسمين عبد العزيز يقضي إجازته بباريس مع ريهام حجاج

علمت "هُن" من مصادر مقربة للفنانة ياسمين عبد العزيز، أن زوجها السابق، رجل الأعمال محمد حلاوة، يقضي حاليًا عطلته في العاصمة الفرنسية، باريس، بصحبة الفنانة الشابة ريهام حجاج.

يشار إلى أن ياسمين عبدالعزيز، أعلنت طلاقها من رجل الأعمال محمد حلاوة، أول أمس، حسبما ذكرت في بيان رسمي.

وقالت ياسمين، إنها انفصلت بشكلٍ رسمي، قبل عام تقريبًا، دون توضيح أي تفاصيل أخرى.

وفي سياق متصل، أكد مصدر مُقرب لياسمين لـ"هن"، أن "حلاوة" يحاول إقناع الأخيرة بعدم الطلاق رسميًا منذ ثلاثة أيام، ولكنها رفضت وبشدة الرجوع مُصرة على الانفصال نهائيًا، بعد زواجه سرًا من الفنانة الشابة ريهام حجاج.

وأضاف المصدر: "حلاوة بادر بإنتاج مسلسل ريهام حجاج المقبل "كارمن"، الذي يعد أول بطولة مطلقة لها".

وارتبطت ياسمين بحلاوة عام 2001، ورُزقت منه بطفل وطفلة "ياسمين- وسيف الدين"، حيث كان متزوجًا من امرأة أخرى خارج الوسط الفني، ولديهما 4 أولاد، وتقبلت ياسمين حينها الوضع، كزوجة ثانية.

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