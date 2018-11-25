طريقة بسيطة وبلا تكلفة لتحمي بشرتكِ من الشيخُوخة.. تعرّفي عليها!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - كشفت خبيرة العناية بالبشرة، الأسترالية موكتي وهي صاحبة ومؤسِسِة علامة Mukti Organics، عن سر رائع يحميك من آثار الشيخوخة ويمنح بشرتك الحيوية والشباب من دون أي مصاريف أو أموال لشراء منتجات أو مستحضرات التجميل.

وقالت موكتي إن هذا السر يكمن في المواظبة على عمل تدليك للوجه لمدة دقيقتين بصورة يومية لضمان مكافحة آثار الشيخوخة.

وأضافت "من الضروري استهداف منطقة العين والتدليك بحركات دائرية صغيرة للمساعدة في تخفيف الضغط على الوجه".

ولفتت موكتي في الوقت نفسه إلى أن السيدات والفتيات عادةً ما يتعرضن لكثير من الأشياء التي تُظهِر التوتر والإجهاد على وجوههن، وأن المشكلة تكون في عدم انتباههن للمسألة.

وشددت على أن الكل يعرف أن التوتر يؤدي لظهور تجاعيد، لكن الجديد الذي توصل إليه الباحثون والأطباء في دراسة حديثة أجروها بمستشفى "بريجهام للنساء في بوسطن" هو أن خلايا البشرة التي تتلف نتيجة التوتر والقلق تضيف ما يصل إلى 6 سنوات من الشيخوخة على وجه المرأة.

وأوصت موكتي بضرورة التقليل من تناول السكريات والدهون المهدرجة والأطعمة المصنعة والاهتمام بتنقيح نمط الحياة بشكل عام.