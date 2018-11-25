تعرّفي على الأسباب التي تجعل شعركِ دهنيًا!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - هل لاحظت في الفترة الأخيرة أن شعرك أصبح دهنيًا على غير المعتاد ولا تعرفين السبب وأصبح هذا الأمر يسبب لكِ الضيق؟.

بهذا الخصوص، يقدم لكِ موقع her.ie العديد من الأسباب التي تجعل شعرك يبدو دهنيّا.

المنتجات التي تستخدمينها





نوع الشامبو والبلسم لا بد أن يكونا ملائمين لشعرك ويجب أيضا أن تتجنبي الشامبو المخصص للشعر الجاف أو التالف.

نظامك الغذائي

النظام للغذائي الخاص بك هو مفتاحك لبشرة صحية وشعر قوي، ولكن اتباع نظام غذائي يحتوي على نسبة عالية من الزيوت يتسبب في جعل شعرك أكثر دهنية، لذلك حاولي تناول المزيد من الفاكهة والخضروات وتقليل نسبة الزيوت.

عدد مرات غسيل شعرك

غسل الشعر يوميًا ليس جيدًا للشعر، فكلما كانت فروة الشعر نظيفة تستقبل الزيوت بشكل أكبر ما يجعل الشعر دهنيًا، لذلك حاولي تقليل مرات غسيل شعرك وستلاحظين الفرق بنفسك.