كيم وكلوي وكورتني كارداشيان في صورة قبل 10 سنوات.. شاهدي الاختلاف الصادم!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - في مُناسبة عيد الشّكر التي صادفت عُطلة نهاية الأسبوع الماضية، عبّرت نجمة تلفزيون الواقع الشهيرة "كيم كارداشيان" عن شُكرها وامتنانها بسبب التّحوّل الجذري الذي طرأ على إطلالتها في العشرة أعوامٍ الأخيرة، عن طريق نشر صورةٍ قديمةٍ لها التقطتها قبل 10 سنوات، ظهر فيها أيضًا كُل من شقيقتيها كورتني وكلوي كارداشيان.

والتقطت الصّورة في ميدان تايم سكوير الواقع في ولاية نيويورك الأمريكية، وعلّقت كيم عليها قائلةً: "أنا شاكرة للتطّور الحاصل في شكلي"، لكنّ شقيقتها كلوي لم تُوافقها الرّأي، فردّت عليها قائلةً: "لا تُعجبني هذه الصّورة"، بعكس شقيقتها الكُبرى كورتني التي كتبت: "سأضع علامة إعجابٍ عليها، لكنّي مُتفاجأة بهذا التّطور".

وظهرت كيم كارداشيان في الصّورة مُرتديّةً ملابس عادية تألّفت من بنطلون جينز وتوب السّتان الأبيض، كما بدا وجهها نحيلًا وأكثر طولًا مّما عليه الآن، أمّا الصّادم في إطلالتها، هو مكياجها الذي يُعد من أكثر الأشياء التي اختلفت في كيم، كيف لا وقد أصبحت خبيرة عالمية تمتلك خط مكياج خاصًا بها KKW Beauty.

ولم تسلم كيم كارداشيان من الانتقادات التي طالتها بعد نشرها هذه الصّورة، فالاختلاف الجذري في شكلها أدخل مُتابعيها في زوبعة تعليقات تضمّنت اتّهامها بالخضوع للعديد من عمليات التّجميل، كتغيير شكل أنفها، ونفخ صدرها وشفتيها، فضلًا عن تأكيدهم استخدامها للبوتوكس والفيلر.

وبعد مُقارنة شكل فتيات كارداشيان الحالي بشكلهنّ قبل 10 سنوات، تبيّن أنّ كورتني كارداشيان هي التي لم تتغيّر كثيرًا عن شكلها السّابق، بعكس كلوي التي خسرت الكثير من الوزن، وركّزت على إبراز شكل الجسد الذي يُشبه السّاعة الرّملية، عن طريق مُمارسة التمارين الرياضية القاسية.