مراد بوز وأصلي آنفر يُعلنان عودتهما.. وصحيفة تُؤكّد: "انفصالهما كان لعبة"!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - كشف مقرّبون من الثنائي التركي مراد بوز وأصلي آنفر عن عودتهما سويًا بعد انفصال دام أشهر، وذلك بعد تدخلات كثيرة من أصدقائهما ووالدة الفنان بوز، والتي نجحت أخيرًا في إعادتهما إلى بعضهما.

وأثار هذا الخبر فرحة جمهورهما الذي كان يتمنى عودتهما خصوصًا أنهما انفصلا بعد 3 سنوات من الحب وكانا على وشك الارتباط رسميًا في نهاية هذا العام.

إلا أن صحيفة تقويم التركية فجّرت مؤخرًا مفاجئة صادمة إذ كشفت أن الثنائي لم ينفصلا أصلًا وأنهما قاما بكل هذه اللعبة من أجل لفت الانتباه والضجّة الإعلامية، لكنهما قرّرا إنهاء هذه اللعبة والإعلان عن عودتهما.

وعبّر جمهور الثنائي عن صدمتهم في حال كانت هذه الأخبار الصحيحة خصوصًا أن أصلي كانت قد انتقلت من منزل مراد، كما وصرّحت في أكثر من مناسبة عن استحالة عودة الأمور بينهما.

يُشار إلى أن الثنائي مراد وأصلي كانا حديث الإعلام في تركيا مؤخرًا بسبب علاقتهما كما تداولت بعض المواقع أن خيانة مراد لأصلي وراء انفصالهما، فيما نشرت مواقع أخرى أن مراد كان يُرسل الورود وبعض الأشخاص ليتوسطوا من أجل عودة أصلي له إلا أنها كانت ترفض الأمر بشدّة.