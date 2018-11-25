ليلى علوي بالشفّاف ورانيا يوسف "تُخفق".. شاهدي إطلالات النجمات هذا الأسبوع!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - شهدَ هذا الأسبوع إطلالات مميّزة للفنانات على السجادة الحمراء وجلسات التصوير التي برهنت على خياراتهن وتنوّع إطلالاتهن بفساتين من دور الأزياء الكبيرة، خاصةً مع انطلاق فعاليات الدورة الـ40 من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي.

نانسي

لم يمنع الحمل نانسي عجرم من أناقتها، فلم تتخلَّ الفنانة اللبنانية عن الكعب العالي والفستان الضيّق عند منطقة البطن من مصمم الأزياء الإيطالي روبرتو كافالي ليظهر حملها خلال حفلها في دبي.

أحلام

تألّقت الفنانة الإماراتية أحلام خلال جلسة تصوير جديدة بفستان من الماركة الإيطالية الفاخرة بوتيغا فينيتا، باللون المخملي، ويتوسطه حزام على الخصر أظهرها في غاية الأناقة.

درة

ولم تخيّب الفنانة التونسية درة الآمال بإطلالتها، وكانت لافتةً بإطلالة ملكية في فستان باللون الأسود والذهبي المخملي حمل توقيع المصمم اللبناني العالمي زهير مراد، بقصة مكشوفة عند الكتفين وستايل الكاب المنسدل.

نيللي كريم

بدت الفنانة نيللي كريم بإطلالة وكأنها في حفل هالوين، حيث ظهرت في مهرجان القاهرة وكأنها تتنكّر في شخصية catwoman في فستان جلدي أسود طويل من المصمم كوجاك، مكشوف على الكتفين مع قفازات جلدية.

صبا مبارك

أمّا الفنانة الأردنية صبا مبارك، فتألقت بفستان من اللون الأحمر الداكن، مكشوف الظهر، وحمل توقيع المصمم السوري رامي العلي.

رانيا يوسف

كانت إطلالة غير موفّقة للفنانة المصرية رانيا يوسف، حيث ارتدت ثوبًا يتألف من بنطلون وسترة وقبعة سوداء، أقرب إلى لوك الفنان مايكل جاكسون، وخيار يوسف لهذه الإطالة لم يكن لائقًا أبدًا للسجادة الحمراء وهكذا مناسبات.

نسرين طافش

ظهرت الفنانة نسرين طافش في فستان من مصممة الأزياء السورية هويدا البريدي، باللون الأسود المخملي بموديل مكشوف الكتفين مع تطريزات فضية ومنفوش من الأسفل.

دنيا بطمة

وكذلك اختارت المطربة المغربية دنيا بطمة ستايل أميرات ديزني، لإطلالتها هذا الأسبوع، فأطلّت بفستان برّاق منفوش من الأسفل، ومكشوف عند منطقة الصدر.

سميرة سعيد

إطلالة شبابية للمطربة المغربية سميرة سعيد في جلسة تصوير جديدة خضعت لها ارتدت فيها تنورةً قصيرةً باللون الأخضر مع كنزة باللون الأحمر.

ليلى علوي

الممثلة المصرية ليلى علوي كانت نجمة حفل افتتاح مهرجان القاهرة بفستان ضيّق شفّاف مُطعّم بتطريزات فضية وبأكمام منسدلة وواسعة جعلها تبدو كأميرات ديزني، وحمل توقيع المصمم المصري هاني البحيري.