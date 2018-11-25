"دولتشي آند غابانا" تعتذر للشعب الصيني بعد إعلان مُثير للجدل

اعتذر مُؤسّسو علامة "دولتشي آند غابانا" الإيطالية للأزياء لمُعجبيهم في الفيديو المنشور عبر موقع "تويتر" وبعد الإعلانات الصادرة عن العلامة التجارية والتي تحمل عارضة آسيوية تتناول الطعام الإيطالي مع عيدان تناول الطعام والتي وصفت بأنها "عنصرية" من قبل النقاد.

ووصفت حملة "DG Loves China" بأنها "مهينة" وتروج "الصور النمطية المزيفة"، مما أدى إلى إلغاء عرض أزياء العلامة التجارية القادم في شنغهاي، مع الدعوة إلى المقاطعة، وقال دولتشي متحدثا بالإيطالية "لقد علمتنا عائلاتنا دائما أن نحترم ثقافات العالم المختلفة، ولهذا السبب، نود أن نعتذر إذا ارتكبنا أخطاء في الإشارة إلى ثقافتكم، لطالما أحببنا الصين. لقد قمنا بزيارة العديد من المدن.. وبالتأكيد لا يزال لدينا الكثير لتعلمه"، ويضيف غابانا في الفيديو الفرعي: "نقدم خالص اعتذارنا للشعب الصيني في جميع أنحاء العالم".

وأوضح المصممون أنهم اتخذوا رد الفعل العنيف تجاه ما حدث، وطمأنوا المعجبين بأن لا شيء من هذا القبيل سيحدث مرة أخرى، وازدادت الخلافات المحيطة بالحملة الإعلانية عندما ظهر عدد من الأقاويل والتعليقات المتداولة عبر الإنترنت والمنسوبة إلى غابانا تظهر مزيدا من التعليقات الزائفة والسيئة بشأن الشعب الصيني، لكن المصمم نفى كتابة مثل هذه التعليقات على الإطلاق، مدعيا أن حسابه "تم الاستيلاء عليه"، مضيفا أن فريقه القانوني كان يبحث في حل القضية.

ورد أن تجار التجزئة الصينيين استجابوا لهذه الخلافات بإزالة منتجات شركة D & G من مواقعهم على الإنترنت، وحظي الاعتذار برد مختلط عبر "تويتر"، حيث أعرب بعض المعجبين عن امتنانهم لتعليقاتهم بينما من الواضح أن آخرين لا يزالون غير مقتنعين، مستشهدين بأمثلة سابقة عندما أدلى المصممون بتعليقات هجومية.

وكتب شخص عبر "تويتر": "أنا لن أشتري D & G مرة أخرى هناك الكثير من الخيارات. لماذا أرتدي ماركة ذات طابع عنصري، وقح، وتهاجم النساء الشابات عبر الإنترنت من خلال إهانة مظهرهن"، وأضاف آخر: "لقد فات الأوان، لقد وضعت نفسك في موقف فقدت فيه ماء وجهك وهذا أسوأ شيء يمكنك فعله"، وقال آخر "أعتقد بأن 1.4 مليارات شخص لن يشتروا منك أي شيء مرة أخرى. انتقل إلى سوق أخرى مختلفة".